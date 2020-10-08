Стали известны результаты независимой экспертизы тела Максима Марцинкевича

5-tv.ru публикует результаты независимой экспертизы тела националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, который был найден мертвым в камере челябинского СИЗО. Исследование было проведено в период со 2 по 6 октября специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт» Еленой Кучиной по просьбе адвоката семьи погибшего радикала Алексея Михальчика.

Вниманию эксперта были подвергнуты труп Тесака, находившийся в похоронном гробу, а также посмертные фото и видеоматериалы.

Елена Кучина обнаружила на снимках, что плечевые суставы Максима Марцинкевича были отведены за спину. По ее заключению, это свидетельствует, что погибший не мог самостоятельно причинить себе увечья.

«Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно — не представляется возможным», — говорится в тексте заключения.

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Помимо прочего, эксперт отметила, что при наличии подобного рода ранений Марцинкевич не мог свести счеты с жизнью тем способом, который фигурирует в официальной версии.

К видимым повреждениям, по мнению специалиста, относятся две раны в околоушно-жевательной области справа и поднижечелюстном треугольнике справа с переходом в сонный треугольник, три горизонтально расположенные раны в грудинно-ключично-сосцевидной области, а также странгуляционная борозда.

Елена Кучина добавила, что у Тесака есть ссадины на переносице и теменной области, кровоподтеки на конечностях, а также в проекции подкожной вены (отец Марцинкевича полагал, что это след от инъекции — Прим.ред.) в области левого плечевого сустава — повреждения, характерные от причинения электрошокером, отсутствуют ногти на больших пальцах ног. Ногти на руках были сине-фиолетового цвета, одна ногтевая пластина отсутствовала.

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Эксперт также указала на нарушения при вскрытии, проведении экспертизы, изъятии материалов для исследования.

«Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ „Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года“», — говорится в заключении.

Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По версии следствия, причиной кончины радикала стал суицид. Однако родственники умершего убеждены, что некто помог мужчине отправиться «на тот свет».

Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат сообщил о назначении следствием пяти экспертиз после смерти Тесака.

* — запрещена в РФ.