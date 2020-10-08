Рост числа инфицированных COVID-19 отмечают в 60 российских регионах

В Ставропольском крае с 12 октября ужесточают защитные меры в связи с распространением коронавируса. Туристов, прибывающих в регион, вновь ждет двухнедельный карантин. Однако это не касается тех, кто направляется в санатории по путевкам.

О возможном усилении мер заговорили и в Петербурге. Ключевым фактором станет запас коечного фонда. Если мест для больных будет меньше, чем заболевших, Северную столицу ждут ограничения.

5-tv.ru

Сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечают в 60 регионах страны. В Роспотребнадзоре уже заявили — жесткость мер будет напрямую зависеть от того, насколько ответственно россияне выполняют требования безопасности.

В крупных городах проходят рейды в местах массового скопления людей. Тех, кто пренебрегает масками, штрафуют. В России за последние сутки выявили почти 11,5 тысячи инфицированных, четверть из них не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели более семи тысяч.