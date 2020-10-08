Рост числа инфицированных COVID-19 отмечают в 60 российских регионах

Эфирная новость 27

Защитные меры в связи с распространением инфекции ужесточают с 12 октября на Ставрополье. О возможном усилении мер задумались и в Петербурге.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru

В Ставропольском крае с 12 октября ужесточают защитные меры в связи с распространением коронавируса. Туристов, прибывающих в регион, вновь ждет двухнедельный карантин. Однако это не касается тех, кто направляется в санатории по путевкам.

О возможном усилении мер заговорили и в Петербурге. Ключевым фактором станет запас коечного фонда. Если мест для больных будет меньше, чем заболевших, Северную столицу ждут ограничения.

5-tv.ru

Сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечают в 60 регионах страны. В Роспотребнадзоре уже заявили — жесткость мер будет напрямую зависеть от того, насколько ответственно россияне выполняют требования безопасности.

В крупных городах проходят рейды в местах массового скопления людей. Тех, кто пренебрегает масками, штрафуют. В России за последние сутки выявили почти 11,5 тысячи инфицированных, четверть из них не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели более семи тысяч.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
10.10.2020. Что сулит зеркальная дата этого октября?

Последние новости

18:44
Охранник и няня: бездомный питбуль спас потерявшегося ребенка
18:38
Бойца Дацика выпустят из колонии по УДО
18:33
Школы в России хотят перевести на удаленку до Нового года
18:31
Прокуратура начала проверку по факту смерти в московском фитнес-клубе актера Кафиятуллина
18:17
Рост числа инфицированных COVID-19 отмечают в 60 российских регионах
18:12
«Она вылуплена рожать»: Буланова записала клип на песню про яйца ехидны

Сейчас читают

«У них нет алиби»: семья Конкина подозревает в смерти дочери актера нескольких людей
«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок