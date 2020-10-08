Главного нарколога Минздрава проверят в ФАС из-за справок для водителей
Евгения Брюна заподозрили в мошенничестве с введением нового теста на алкогольную зависимость при получении прав.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проводит проверку в отношении главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Об этом 5-tv.ru сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ходе проверки предстоит выяснить, не был ли главный нарколог страны аффилирован с компанией «Медиатрейд», которая являлась единственным поставщиком оборудования для проведения дорогостоящего анализа на алкогольную зависимость. Введение такого теста продвигал Евгений Брюн.
«По имеющимся сведениям, проверки по указанному вопросу в настоящее время организованы Московским УФАС России и территориальными подразделениями МВД России по городу Москве в соответствии с установленной компетенцией. Окончательные решения по итогам проверок не приняты», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
О том, что Евгений Брюн может стать фигурантом дела о мошенничестве из-за истории с введением новых справок для водителей, сообщали в феврале этого года «Известия». Помимо него прокуратура была намерена проверить его коллегу Владимира Якушева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сыну экс-губернатора Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве.
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