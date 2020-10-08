19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо

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Александр Просяник
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Многие поклонники телеведущей были уверены, что девушка скрыла свадьбу.

Фото, видео: Instagram _larisa_guzeeva_, @newdecada

Телеведущая Лариса Гузеева часто публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии и сторис своей жизни. В объектив камеры иногда попадает ее 19-летняя дочь Ольга Бухарова. Внимательные подписчики сразу же обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки у девушки красуется обручальное кольцо. Это вызывает много вопросов, но главный из них — как звездная наследница скрыла свадьбу.

Однако все точки над i в этом интересном вопросе поставила сама Ольга. Девушка опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото, в котором рассказала откуда у нее кольцо на пальце.

Instagram @newdecada

«Я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины», — написала Ольга.

К слову, по последним данным, девушка встречается с музыкантом. До этого ее избранником был веб-дизайнер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева предложила участнику программы стать его второй женой.

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