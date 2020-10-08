Экс-продюсер «Дома-2» обвинила в разрушении семьи Собчак

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Александр Просяник
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По ее словам, телеведущая всегда и везде захватывает самого влиятельно на тот момент самца.

Фото, видео: Instagram @vasyavasilina

Бывшая жена создателя «Дома-2» Алексея Михайловского Василина обвинила Ксению Собчак в разрушении ее брака. По словам экс-продюсера телестройки, тогда телеведущая еще занималась проектом.

В своем Instagram Василина Михайловская написала, что интрижка ее супруга с Собчак стала последней каплей, которая и разрушила их союз. При этом она отмечает, что Михаил никогда не отличался верностью.

«Когда-то именно интервьюерша этой записи, вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам», – написала она.

Instagram @vasyavasilina

Однако на этом обвинения в адрес Собчак не закончились. Василина подчеркнула, что где бы ни была телеведущая – всегда старается захватить самого влиятельного на этой площадке жизни самца. Однако звезду из Собчак, уверена Михайловская, сделал именно ее экс-супруг.

«До этого она была просто «дочь политика» и тусовщица внутри Садового кольца. Ну, у каждого свой путь... В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь – шлюхи», – заключила бывший продюсер.

Фотографию Наташи Королевой экс-продюсер телестройки опубликовала неспроста. С ее слов, самое унизительное во всех изменах – ее публичность.  

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Евгений Кузин объявил о разводе с Артемовой. По его словам, у них прошла любовь, несмотря на совместную дочку.

 

 

 

 

 

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