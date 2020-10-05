«Любовь просто прошла»: звезда «Дома-2» Евгений Кузин объявил о разводе с Артемовой

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Татьяна Меркер
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Пара познакомилась на скандальной телестройке, а год назад у них родилась дочь.

«Любовь просто прошла»: звезда «Дома-2» Евгений Кузин объявил о разводе с Артемовой

Фото: Instagram @kuzin_zhenya

Слоган шоу «Дом-2» призывает «найти свою любовь», что и получилось у Евгения Кузина и Александры Артемовой в рамках проекта. Впоследствии супруги ушли «за ворота», родили дочь, завели собак и, казалось, зажили счастливой семейной жизнью.

Иллюзию разрушил сам Кузин в своем Instagram-аккаунте. Шоумен провел прямой эфир, в котором разоткровенничался с подписчиками и объявил о расставании с женой.

«Не надо говорить мне, что я поторопился. Тут от меня мало что зависит. Любовь прошла и все!» — резюмировал Евгений.

В настоящий момент супруги пока еще живут под одной крышей, сообщает Teleprogramma.pro. Кризис их отношений, по словам бывшего участника «Дома-2», продолжается уже полгода, и супруги не смогли примириться с проблемами даже ради дочери. После развода девочку решено было оставить с мамой, а собак заберет себе бывший муж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын участницы проекта «Дом-2» Саши Черно после родов попал в реанимацию.

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