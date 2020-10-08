Пожар на складе боеприпасов В Рязанской области локализовали

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В результате ЧП уже было возбуждено уголовное дело. Более 20 человек были госпитализированы.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru

На горящий склад боеприпасов под Рязанью сбросили уже почти тысячу тонн воды. Военные и спасатели продолжают бороться с огнем. Собраны внушительные силы — 1 500 тысяч человек и 389 единиц техники. Но потушить до конца пожар не удается, локализовано несколько крупных очагов. Эвакуированные жители соседних деревень пока не могут вернуться в свои дома. Но федеральную трассу «Каспий открыли». Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Ивана Литомина.

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