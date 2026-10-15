Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России

Обыски прошли более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Последователи «Международной церкви саентологии»* использовали благотворительный фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» для продолжения своей деятельности в России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Правоохранительные органы провели обыски более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации.
По данным источника, руководитель фонда Елена Кротова привлекала новых участников через волонтерские программы. Кандидатов проверяли в закрытых интернет-чатах, запрашивали у них паспортные данные и сведения о финансовом положении.
После отбора участникам предлагали приобретать саентологическую литературу и проходить очные тренинги в США, ЮАР и Грузии. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре организовывали закрытые встречи для изучения материалов движения.
Как утверждает источник, Кротова ежемесячно передавала зарубежному центру отчеты о работе и сведения о социально-политической обстановке в России.
Связь с международным проектом
Фонд заявляет о профилактике употребления наркотиков. Однако, согласно представленным материалам, его программы связаны с международным проектом, основанным представителями саентологического движения. В рамках антинаркотических мероприятий распространялись материалы, связанные с учением основателя саентологии Рона Хаббарда.
В сентябре 2021 года деятельность международных саентологических структур признали нежелательной в России. В декабре 2024 года «Саентологическую церковь Санкт-Петербурга»** признали экстремистской организацией.
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* — организация признана нежелательной на территории РФ.
** — организация, признанная экстремистской в России.
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