Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России

|
Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 1 364 0

Обыски прошли более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Последователи «Международной церкви саентологии»* использовали благотворительный фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» для продолжения своей деятельности в России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Правоохранительные органы провели обыски более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации.

По данным источника, руководитель фонда Елена Кротова привлекала новых участников через волонтерские программы. Кандидатов проверяли в закрытых интернет-чатах, запрашивали у них паспортные данные и сведения о финансовом положении.

После отбора участникам предлагали приобретать саентологическую литературу и проходить очные тренинги в США, ЮАР и Грузии. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре организовывали закрытые встречи для изучения материалов движения.

Как утверждает источник, Кротова ежемесячно передавала зарубежному центру отчеты о работе и сведения о социально-политической обстановке в России.


5-tv.ru

Связь с международным проектом

Фонд заявляет о профилактике употребления наркотиков. Однако, согласно представленным материалам, его программы связаны с международным проектом, основанным представителями саентологического движения. В рамках антинаркотических мероприятий распространялись материалы, связанные с учением основателя саентологии Рона Хаббарда.

В сентябре 2021 года деятельность международных саентологических структур признали нежелательной в России. В декабре 2024 года «Саентологическую церковь Санкт-Петербурга»** признали экстремистской организацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана нежелательной на территории РФ.

** — организация, признанная экстремистской в России.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Количество погибших в Пакистане при обрушении крыши выросло до 30 человек
12:55
«Она либо есть, либо ее нет»: Безруков о родительской любви
12:45
Юрист объяснил, предстанет ли Navai перед судом в России
12:42
«Меня тошнило, я не могла жить»: Дибцева призналась в неудачном опыте похудения
12:20
Не перепутайте с другим: какие заболевания могут маскироваться под изжогу
12:15
Помогает похудеть? Зачем пить воду с лимоном по утрам натощак

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«У него нет творчества»: Губин резко высказался о Баскове накануне его юбилея
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео