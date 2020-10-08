В США отреагировали на запуск ракеты «Циркон»

Соединенные Штаты планируют охватить договоренностями с Россией все ядерные боеголовки. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Госдепартамента США, комментируя запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — рассказали в ведомстве.

При этом посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «60 минут» подчеркнул, что пуск «Циркона» не является попыткой играть мускулами перед Западом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало на видео пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». О ее успешном запуске накануне доложили президенту России Владимиру Путину. По словам главы государства, проведенные в Баренцевом море летные испытания являются большим событием в жизни всей страны.

Вместе с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон» также испытывались уникальные системы управления и сверхточная головка самонаведения. Их аналогов нет в мире. В общей сложности противокорабельная крылатая ракета преодолела 450 километров за 4,5 минуты. По мнению военных специалистов экспертов, такие показатели оставляют противнику считанные доли секунды для ее поражения.