Минобороны РФ показало на видео пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Алина Потёмкина
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Пуск был сделан с фрегата «Адмирал Горшков».

Фото, видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытание прошло в водах Белого моря с палубы фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что мишень на расстоянии 450 километров в Баренцевом море была успешно поражена.

«Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», — сообщил Герасимов.

Он добавил, что скорость ракеты во время пуска составила более восьми махов. Испытания ракет будут продолжены, в 2020–2021 годах ими планируется оснастить подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил пуск ракеты «Циркон» Владимир Путин.

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