Захарова пообещала зеркальный ответ санкциям Запада из-за Навального

Если Евросоюз введет против России санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, Москва пойдет на ответные меры. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

«Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это реалии международных отношений. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции?» — отметила дипломат.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что на запросы Генеральной прокуратуры России в Берлине до сих пор не могут ответить. Она также напомнила, что в Москве в настоящее время проводится доследственная проверка по «делу Навального», однако ответа со стороны Германии до сих пор нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция и Германия анонсировали новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Блогеру стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву 20 августа. Его пришлось экстренно посадить в Омске, поскольку мужчина впал в кому. Местные врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Тем не менее родственники настояли на перевозке пациента, после чего он был отправлен спецбортом в немецкую клинику Charite. Врачи в Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым веществом. В их отчете утверждалось, что по итогам исследования его образцов были выявлены «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Несмотря на это, там не уточнялось, что за образцы были исследованы, а также что именно обнаружено — вещество или его следы.

Российская сторона отвергает обвинения в «отравлении» Алексея Навального. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы Москвы. Помимо этого, Россия неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.