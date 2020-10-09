Лев Лещенко задумывался о сведении счетов с жизнью из-за высказывания Ксении Собчак заявившей, что он якобы заразил коронавирусом целый ряд артистов на дне рождения сестры Игоря Крутого. Об этом сам композитор и продюсер рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Пост о том, что народный артист РСФСР мог стать источником инфекции, Собчак опубликовала весной в своем Telegram-канале. Слова журналистки произвели на певца очень сильное и гнетущее впечатление, заявил Крутой. Ему стоило немалых сил убедить его в том, что он ни в чем не виноват.

«Я не люблю вранье. Там никто не заразился. А Лева Лещенко позвонил мне и сказал: „Знаешь, я прочитал сообщение Собчак, если бы подтвердилось то, о чем она написала… Я просто понял, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Я ему говорю, Лева, ты что с ума сошел?» — рассказал Крутой.

По его словам, никакого массового заражения COVID-19 на том мероприятии не было. Позже стало известно только о болезни Игоря Николаева. Да и то, чем он был болен, точно не известно, заметил Крутой. По его мнению, вероятно, что он заразился на гастролях, пишет «Экономика сегодня».

Именно поэтому Крутой резко отреагировал на слова Собчак. Тем не менее композитор не стал искать возможности поговорить с ней об этом лично.

«О чем? Она позвонила Леве как ни в чем ни бывало и говорит: „Лев Валерьянович, я хочу вас на эфир к себе пригласить“. Я говорю: „И что ты ей ответил?“. Он так — „Я сказал — нет, я не пойду“» — процитировал Крутой.

При этом он пошутил, что благодаря активности Ксении Собчак, юбилей его сестры прошел при полном освещении федеральными каналами.

О госпитализации народного артиста РСФСР Льва Лещенко с подозрением на коронавирус стало известно 24 марта. По прибытию в больницу медики диагностировали у певца воспаление легких. Вскоре состояние артиста ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение. Выписался из больницы после длительного и серьезного лечения Лещенко только в начале апреля.

Ксении Собчак не привыкать к новым обвинениям. Недавно, как писал 5-tv.ru, скандальную телеведущую назвала виновницей развода с мужем экс-супруга создателя «Дома-2».