Возвращение шедевра: в США случайно обнаружили исчезнувшее полотно Рериха

Мистический детектив вокруг возвращения картины «Печоры. Вход в монастырь» Николая Рериха. 115 лет пейзаж считался утерянным. Оказалось. Полотно было в частном доме в США и владельцы не подозревали о ее ценности.

Картина пропала после авантюрной выставки в Штатах. Организатор тогда обманул 150 художников, в том числе Рериха. Елена Норкунайте увидела знак в том, что накануне 9 октября — дня рождения художника, картина появилась.