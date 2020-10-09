Возвращение шедевра: в США случайно обнаружили исчезнувшее полотно Рериха
115 лет картина «Печоры. Вход в монастырь» считалась утерянной.
Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru
Мистический детектив вокруг возвращения картины «Печоры. Вход в монастырь» Николая Рериха. 115 лет пейзаж считался утерянным. Оказалось. Полотно было в частном доме в США и владельцы не подозревали о ее ценности.
Картина пропала после авантюрной выставки в Штатах. Организатор тогда обманул 150 художников, в том числе Рериха. Елена Норкунайте увидела знак в том, что накануне 9 октября — дня рождения художника, картина появилась.
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