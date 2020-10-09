Собчак съязвила на обвинения в порочной связи с создателем «Дома-2»

На волне скандала с изменами Тарзана Наташе Королевой «под раздачу» попала и сама Ксения Собчак. Как пишет «Дни.ру», телеведущая и певица относятся друг к другу с огромным уважением, немудрено, что своей болью Королева решила поделиться именно с Собчак. Однако после того как теледива взяла у супругов интервью на животрепещущую тему, она сама стала объектом нападок. После просмотра ролика на YouTube-канале Ксении Собчак, в «грехе» ее уличила бывшая жена создателя шоу «Дом-2» Алексея Михайловского.

В своем Instagram Василина Михайловская написала, что интрижка ее супруга с Собчак стала последней каплей, которая и разрушила их союз. Она отметила, что не винила теледиву, но женщиной с низкой социальной ответственностью девушку назвать не забыла.

Оскорбленная «блондинка в шоколаде», а ныне жена уважаемого режиссера Ксения Анатольевна молчать не стала. В своем микроблоге опубликовала сторис с язвительным ответом на заявления бывшей жены Михайловского.

Instagram @xenia_sobchak

«У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, мои достижения давно списаны на невидимый редактор в „ухе“, но есть еще версии», — написала Собчак.

Обиженная экс-супруга создателя телестройки также подчеркнула, что до встречи с ее мужем Собчак была просто «дочью политика» и тусовщицей внутри Садового кольца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крутой обвинил Ксению Собчак в мыслях Лещенко о самоубийстве.