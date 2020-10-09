И рукой, и сердцем, и шпагатом: бойфренд Волочковой сыграл для нее свадебный марш

Свадебный марш наконец зазвучал в стенах особняка Анастасии Волочковой. И, что вдвойне приятно для нее, — в исполнении возлюбленного. Балерина готовится к свадьбе, которую давно наметила на 10 октября из-за красивой даты — 10.10.2020. Состоится ли торжество или перенесется из-за пандемии, пока неизвестно. Но балерина всячески напоминает о заветном дне своим подписчикам.

В преддверии радостного события «королева шпагатов» выложила в Instagram очередное романтическое видео. В кадре она сидит в кресле, разведя ноги в разные части света. Между ног Анастасии оказалась мягкая игрушка.

Instagram @volochkova_art

По правую руку от звезды за белым роялем сидит ее избранник. Как и хозяйка дома, он одет в красный домашний комбинезон. Даже накануне предполагаемого бракосочетания Волочкова не раскрывает его личность. С каждым новым постом она приподнимает завесу тайны. Из нового видео поклонники узнали лишь то, что мужчина, скорее всего, не умеет играть марш Мендельсона — движения его пальцев во время звучащей фонограммы явно не соответствовали мелодии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала бойфренда в полный рост.