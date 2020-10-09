И рукой, и сердцем, и шпагатом: бойфренд Волочковой сыграл для нее свадебный марш

|
Валентин Черников
32

В преддверии дня своей свадьбы балерина послушала Мендельсона в вызывающей позе.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Свадебный марш наконец зазвучал в стенах особняка Анастасии Волочковой. И, что вдвойне приятно для нее, — в исполнении возлюбленного. Балерина готовится к свадьбе, которую давно наметила на 10 октября из-за красивой даты — 10.10.2020. Состоится ли торжество или перенесется из-за пандемии, пока неизвестно. Но балерина всячески напоминает о заветном дне своим подписчикам.

В преддверии радостного события «королева шпагатов» выложила в Instagram очередное романтическое видео. В кадре она сидит в кресле, разведя ноги в разные части света. Между ног Анастасии оказалась мягкая игрушка.

Instagram @volochkova_art

По правую руку от звезды за белым роялем сидит ее избранник. Как и хозяйка дома, он одет в красный домашний комбинезон. Даже накануне предполагаемого бракосочетания Волочкова не раскрывает его личность. С каждым новым постом она приподнимает завесу тайны. Из нового видео поклонники узнали лишь то, что мужчина, скорее всего, не умеет играть марш Мендельсона — движения его пальцев во время звучащей фонограммы явно не соответствовали мелодии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала бойфренда в полный рост.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Названы самые эффективные способы защиты от коронавируса
11:24
Зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле?
11:21
И рукой, и сердцем, и шпагатом: бойфренд Волочковой сыграл для нее свадебный марш
11:07
В Тверской медакадемии 15 лет завышали стоимость обучения для студентов из Индии
11:04
Глава СК РФ поручил тщательно расследовать гибель дочери актера Конкина
10:48
Боксер Мурат Гассиев сразится с американцем Джонсоном за титул чемпиона мира

Сейчас читают

«Весь день смеялась»: Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок