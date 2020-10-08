В обнимку со жгучим брюнетом: Волочкова показала бойфренда в полный рост

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Валентин Черников
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Балерина вновь засветила таинственного возлюбленного во время романтического свидания.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова провела романтическое свидание у камина со своим избранником. Его имя и внешность балерина уже год держит в секрете. Однако с каждой новой публикацией звезды поклонники узнают о таинственном незнакомце немного больше.

На этот раз знаменитость выложила в Instagram фото, на котором ее запечатлели стоящей рядом с обнимающим ее бойфрендом. Волочкова впервые показала возлюбленного в полный рост. Правда, боком и без лица. Зато по затылку молодого человека видно, что он брюнет, а в его фигуре угадывается атлетичность.

«Одно могу сказать: он молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный», — писала когда-то Анастасия. И, похоже, дала правдивое описание наружности мужчины.

Instagram @volochkova_art

Комментарии к нынешнему посту танцовщица, по традиции, закрыла, чтобы не читать негатив в свой адрес. Как известно, у Волочковой немало хейтеров. Многие из них считают, что на самом деле никого любимого у нее нет. По мнению недоброжелателей, звезда выдумала историю с бурным романом ради пиара.

В числе прочего Волочкова говорила, что собирается выйти замуж за суженого. Ее свадьба намечалась на 10 октября этого года. Очевидно, торжество перенесли из-за пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костюшкин в прыжке сел на шпагат во имя Волочковой.

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