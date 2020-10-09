« У меня трое детей»: переписка женщины из Дагестана, пытавшейся продать ребенка

В распоряжении 5-tv.ru появилась переписка уроженки Дагестана, которая пыталась продать свою дочь в Москве. В предотвращении продажи участвовали правоохранители и представители общественного движения «Альтернатива», которые выступили в роли покупателей.

Волонтеры нашли своего «клиента» в группе в социальных сетях, посвященной суррогатному материнству. В переписке женщина настойчиво требовала гарантий, что ее обеспечат медицинским уходом и предоставят вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Общение началось еще тогда, когда она была беременна: объясняла, что уже воспитывает троих детей без помощи мужа, четвертого не потянет. Вырученные деньги женщина хотела вложить в покупку дома на родине для себя и своих детей.

«Я рожу, вы приедете в роддом, заберете ребенка у меня, я потом в тот же день улечу домой к своим детям. Идет?» — спрашивала женщина.

Она также сообщила, что не стояла на учете, чтобы как можно меньше людей знали о беременности, отметила только, что делала УЗИ-исследование, чтобы узнать пол ребенка.

Переписка активно велась до самых родов. «Продавец» присылала фотографии новорожденной девочки, рассказывала, что ребенок не капризничает и не создает проблем, просила принести необходимые вещи и продукты, даже прислать деньги на «благодарность» персоналу.

«Я не передумала Анна, потому что у меня нет другого выхода. Не говорите продавать, это звучит грубо. Просто я вам помогу, а вы мне. У меня трое детей, Анна, этот ребенок хоть пусть чувствует себя в достатке. Я уверена, вы воспитание лучшее дадите. У меня ничего нет, одна надежда, хоть дом взять в деревне. Потихоньку, что-нибудь, как-нибудь, дети растут, а она еще маленькая. Я не смогу. Можете осуждать меня, но я не могу оставить, извините, если грубо», — сообщила женщина.

Сделка должна была завершиться в одной из столичных кофеен, где новоиспеченная мама составила расписку о передаче младенца. Там же она и была задержана правоохранителями.

В отношении 25-летней женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, в отношении матери продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предприимчивая уроженка Дагестана параллельно вела переписку и с другими потенциальными «покупателями» и удивляла циничными планами относительно еще не родившейся дочки.