« У меня трое детей»: переписка женщины из Дагестана, пытавшейся продать ребенка

|
Оксана Тарасова
28

В Москве была предотвращена продажа новорожденной девочки. На вырученные деньги, по словам участников следствия, женщина хотела купить дом и новые сапоги.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилась переписка уроженки Дагестана, которая пыталась продать свою дочь в Москве. В предотвращении продажи участвовали правоохранители и представители общественного движения «Альтернатива», которые выступили в роли покупателей.

Волонтеры нашли своего «клиента» в группе в социальных сетях, посвященной суррогатному материнству. В переписке женщина настойчиво требовала гарантий, что ее обеспечат медицинским уходом и предоставят вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Общение началось еще тогда, когда она была беременна: объясняла, что уже воспитывает троих детей без помощи мужа, четвертого не потянет. Вырученные деньги женщина хотела вложить в покупку дома на родине для себя и своих детей.

«Я рожу, вы приедете в роддом, заберете ребенка у меня, я потом в тот же день улечу домой к своим детям. Идет?» — спрашивала женщина.

Она также сообщила, что не стояла на учете, чтобы как можно меньше людей знали о беременности, отметила только, что делала УЗИ-исследование, чтобы узнать пол ребенка.

Переписка активно велась до самых родов. «Продавец» присылала фотографии новорожденной девочки, рассказывала, что ребенок не капризничает и не создает проблем, просила принести необходимые вещи и продукты, даже прислать деньги на «благодарность» персоналу.

«Я не передумала Анна, потому что у меня нет другого выхода. Не говорите продавать, это звучит грубо. Просто я вам помогу, а вы мне. У меня трое детей, Анна, этот ребенок хоть пусть чувствует себя в достатке. Я уверена, вы воспитание лучшее дадите. У меня ничего нет, одна надежда, хоть дом взять в деревне. Потихоньку, что-нибудь, как-нибудь, дети растут, а она еще маленькая. Я не смогу. Можете осуждать меня, но я не могу оставить, извините, если грубо», — сообщила женщина.

Сделка должна была завершиться в одной из столичных кофеен, где новоиспеченная мама составила расписку о передаче младенца. Там же она и была задержана правоохранителями.

В отношении 25-летней женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, в отношении матери продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предприимчивая уроженка Дагестана параллельно вела переписку и с другими потенциальными «покупателями» и удивляла циничными планами относительно еще не родившейся дочки.

« У меня трое детей»: переписка женщины из Дагестана, пытавшейся продать ребенка

1/12

5-tv.ru

2/12

5-tv.ru

3/12

5-tv.ru

4/12

5-tv.ru

5/12

5-tv.ru

6/12

5-tv.ru

7/12

5-tv.ru

8/12

5-tv.ru

9/12

5-tv.ru

10/12

5-tv.ru

11/12

5-tv.ru

12/12

5-tv.ru

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
Песков допустил введение новых мер при росте случаев коронавируса
15:05
« У меня трое детей»: переписка женщины из Дагестана, пытавшейся продать ребенка
14:53
Президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке
14:37
В столице Киргизии на площади во время митинга слышны выстрелы и взрывы
14:20
ВКонтакте отмечает свой день рождения и обновляет фирменный стиль
14:16
Задержанный и. о. министра образования в Архангельске вел интимную переписку со школьницами

Сейчас читают

Ритуалы на зеркальную дату: как правильно загадывать желание 10.10.2020?
«Весь день смеялась»: Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок