Европейские страны ужесточают ограничения из-за угрозы распространения COVID-19

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Во всем мире за последние сутки заболели 340 тысяч людей — это рекордная цифра за все время пандемии.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

В Москве вступают в силу новые антиковидные ограничения. Отменен льготный проезд для пенсионеров и школьников, закрыты все музейные и театральные кассы — купить билеты можно только онлайн.

В Петербурге на следующей неделе снова откроется временный госпиталь в Ленэкспо, формируются бригады волонтеров для помощи пожилым горожанам. За последние сутки число новых случаев коронавируса в России превысило 12 тысяч.

А во всем мире заболели 340 тысяч людей — это рекордная цифра за все время пандемии. В Европе серьезно ужесточают ограничения. Италия усилила пограничный контроль с Францией. В испанском Мадриде сразу 40 районов закрыты на карантин. Власти Бельгии запретили работу кафе и баров.

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