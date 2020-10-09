Европейские страны ужесточают ограничения из-за угрозы распространения COVID-19

В Москве вступают в силу новые антиковидные ограничения. Отменен льготный проезд для пенсионеров и школьников, закрыты все музейные и театральные кассы — купить билеты можно только онлайн.

В Петербурге на следующей неделе снова откроется временный госпиталь в Ленэкспо, формируются бригады волонтеров для помощи пожилым горожанам. За последние сутки число новых случаев коронавируса в России превысило 12 тысяч.

А во всем мире заболели 340 тысяч людей — это рекордная цифра за все время пандемии. В Европе серьезно ужесточают ограничения. Италия усилила пограничный контроль с Францией. В испанском Мадриде сразу 40 районов закрыты на карантин. Власти Бельгии запретили работу кафе и баров.