Лукашенко рассказал, как спас жизнь Тихановской и дал ей 15 тысяч долларов

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Александр Просяник
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По словам главы Белоруссии, он вывез экс-кандидата в президенты республики в Литву по ее желанию.

Лукашенко рассказал, как спас жизнь Тихановской и дал ей 15 тысяч долларов

Фото: ТАСС / ZUMA Wire

Власти Белоруссии при выезде бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в Литву дали ей с собой «на жизнь» 15 тысяч долларов. Об этом рассказал лидер страны Александр Лукашенко.

Как пишет Sputnik Беларусь все эти средства были взяты с государственного предприятия. Эту историю глава Белоруссии рассказал на совещании «по актуальным вопросам». Так, по его словам, после президентских выборов Светлана Тихановская попросила встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым. Тот доложил об этом Лукашенко.

На встрече у Тихановской была всего одна просьба — вывезти ее из страны, так как в противном случае «будет беда».

«И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. „Большое спасибо вам“, — плакала на шее. Вывезли», — рассказал президент.

Посольству Белоруссии в Вильнюсе было поручено помочь Тихановской с переездом и жильем. Однако, утверждает белорусский лидер, спецслужбы Литвы быстро взяли бывшего кандидата под свой контроль.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против итогов президентских выборов. По данным ЦИК, лидером в них оказался Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Несмотря на это, оппозиция отказывается признавать результаты. По их мнению, победу одержала соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД объяснило причину включения Тихановской в базу розыска по России.

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