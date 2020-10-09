Садальский показал последнее фото актера Владимира Конкина с женой

Актер Станислав Садальский опубликовал последнюю совместную фотографию Владимира Конкина и его супруги Анны. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, снимок датирован 2009 годом и был сделан у него дома. По словам Садальского, еще тогда ничего не предвещало беды, однако Аллы Конкиной не стало через четыре месяца. Она умерла от рака в хосписе 31 марта 2010 года.

Помимо этого, актер опубликовал и свежую фотографию с могилы дочери Конкина — Софии. По его словам, он многим отказал комментировать произошедшее.

«Если Володя молчит или закрывается, это его право, правильно делает. Он первоисточник. Захочет что-то сказать, скажет. А Сонечке — светлая память… Два ангела теперь с Володей рядом», — написал Садальский.

Instagram @stassadal

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Следственного комитета России поручил тщательно расследовать гибель дочери актера Конкина. Девушка скончалась 24 сентября после инцидента в столичном фитнес-клубе. София провела на дне бассейна около минуты, что и стало причиной смерти.

Родные девушки уверены, что утонуть она не могла, поскольку прекрасно плавала. Однако врачи обнаружили в ее крови и моче снотворное диазепам, а также более двух промилле алкоголя. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. А соседи Конкиной рассказали, что почти не видели погибшую трезвой.