Шуфутинский опроверг слухи о своей свадьбе

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Александр Просяник
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Певец признался, что в повседневной жизни называет Светлану супругой и уверен, что для этого не нужен никакой штамп в паспорте.

Шуфутинский опроверг слухи о своей свадьбе

Фото: www.globallookpress / Evguenii Matveev

Российский шансонье Михаил Шуфутинский недавно стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Даже здесь ему не удалось уйти от вопросов про брачную церемонию с его молодой возлюбленной, несмотря на длительное молчание в беседе с журналистами.

Однако своим заявлением он удивил всех. Как выяснилось, никакой свадьбы не было. И вот почему.

«Я только со свадьбы своей приехал. Шучу, конечно. На самом деле она мне отказала. Знаешь почему? Потому что у меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить, а нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придется ждать, пока другой паспорт дадут», — рассказал музыкант на Первом канале.

Однако это никак не смущает шансонье — в повседневной жизни Шуфутинский итак называет Светлану супругой и уверен, что для этого не нужен никакой штамп в паспорте.

«Я сейчас любую музыку люблю. Что моя жена включит за стенкой, то и слушаю. Иногда джаз, но для этого нужен специальный настрой, настроение особое. Часто русскую музыку слушаю, под нее сигары хорошо идут», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новой возлюбленной Шуфутинского. Светлана Уразова младше самого музыканта на 30 лет.

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