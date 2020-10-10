Певица Жасмин подала на «развод». 42-летняя заслуженная артистка РФ на своем YouTube-канале представила публике новый клип на песню композитора Максима Фадеева «Можно». Стильное видео, снятое клипмейкером Ириной Мироновой, стало доступно пользователям 9 октября.

По словам создателя ролика, за основу сюжета взят разрыв отношений. При этом, в визуальном плане история подана автором как развод.

«Два адвоката с разных сторон очень эмоционально ведут переговоры. Дело чуть не до драки доходит! А главные герои, для которых эта ситуация очень болезненна, проживают переломный для каждого из них момент молча и глядя друг другу в глаза…», — цитируют Ирину Миронову «7дней.ru».

По признанию режиссера, Жасмин довольно серьезно отнеслась к мини-роли и очень чувственно ее прожила. Съемки видео о нерушимом чувстве любви вопреки всему заставили певицу прочувствовать душевную боль и отчаяние. Звезда не понаслышке знает, что значит — пройти через развод. Первый брак Жасмин в 2006 году распался с громким скандалом. В прессе ходили слухи, что супруг певицы ресторатор Вячеслав Семендуев неоднократно поднимал руку на мать своего ребенка.

Отмечается, что композитор Максим Фадеев скрупулезно доводил трек до совершенства. С момента начала работы над клипом песня была изменена автором не единожды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жасмин указала подписчикам на важность размера женской груди.