Рената Литвинова с дочерью провозгласили «матриархат»

|
Анастасия Шадская
32

Ульяна родилась от брака актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским.

Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Актриса и сценарист Рената Литвинова показала на своей странице в Instagram новую фотографию с дочерью. Съемки проходили в Кронштадте неподалеку от Санкт-Петербурга.

«Мы на маяке», — написала Литвинова и поставила загадочный тег «матриархат».

Для фото мать и дочь выбрали парные красные наряды. Но если Рената предпочла струящееся длинное платье с черным верхом-водолазкой, то стиль Ульяны больше напоминает гранж 80-х. Короткое платье, черные колготки и крупная цепь на шее в качестве аксессуара. И неизменные светлые локоны у обеих.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Поклонники таланта Ренаты Литвиновой пришли в восторг от новой фотосессии. Они благосклонно оценили и выбранные образы, и неуловимое сходство женщины с 19-летней дочкой.

«Две Бовари в Питере. Продолжение»;

«Узницы замка Иф»;

«Красные розы смутного времени», — романтично написали они в комментариях.

Нашлись среди сообщений и послания от хейтеров Литвиновой — они любят обсуждать ее обновления в соцсетях.

«Милые девушки. Но как можно на дочь надеть цепь, ужас»;

«Ульяна везде однотипная и почему-то открывает рот», — не удержались они.

Дочь Литвиновой большую часть жизни провела за границей. Она училась в Великобритании, закончила элитную школу École des Roches во Франции, благодаря чему владеет английским и французским языками. Сейчас она поступила на учебу в Бельгии, учит фламандский. Девушка сыграла несколько ролей в кино, но пока не определилась, свяжет ли будущее с актерством.

У режиссера есть собственное жилье во Франции, где она часто проводит время с наследницей. Недавно они вместе ездили отдыхать на Корсику.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото Ренаты Литвиновой на странице мужа Гагариной возмутило фанатов.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
«Не читаю больных людей»: Ксения Бородина рассказала, что думает о Лене Миро
13:13
Под Рязанью ликвидированы все последствия взрывов на складе боеприпасов
12:54
Рената Литвинова с дочерью провозгласили «матриархат»
12:37
Перемирие нарушено: Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах
12:21
Дошутился: Ургант бросил Гарика Харламова на растерзание Гузеевой
12:04
«Выйдите на связь!»: фанаты обеспокоены «исчезновением» Марины Хлебниковой

Сейчас читают

«Портит Костю»: экс-охранник «ВИА Гры» про тайную сторону Веры Брежневой
«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок