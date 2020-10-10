Рената Литвинова с дочерью провозгласили «матриархат»
Ульяна родилась от брака актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским.
Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса и сценарист Рената Литвинова показала на своей странице в Instagram новую фотографию с дочерью. Съемки проходили в Кронштадте неподалеку от Санкт-Петербурга.
«Мы на маяке», — написала Литвинова и поставила загадочный тег «матриархат».
Для фото мать и дочь выбрали парные красные наряды. Но если Рената предпочла струящееся длинное платье с черным верхом-водолазкой, то стиль Ульяны больше напоминает гранж 80-х. Короткое платье, черные колготки и крупная цепь на шее в качестве аксессуара. И неизменные светлые локоны у обеих.
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Поклонники таланта Ренаты Литвиновой пришли в восторг от новой фотосессии. Они благосклонно оценили и выбранные образы, и неуловимое сходство женщины с 19-летней дочкой.
«Две Бовари в Питере. Продолжение»;
«Узницы замка Иф»;
«Красные розы смутного времени», — романтично написали они в комментариях.
Нашлись среди сообщений и послания от хейтеров Литвиновой — они любят обсуждать ее обновления в соцсетях.
«Милые девушки. Но как можно на дочь надеть цепь, ужас»;
«Ульяна везде однотипная и почему-то открывает рот», — не удержались они.
Дочь Литвиновой большую часть жизни провела за границей. Она училась в Великобритании, закончила элитную школу École des Roches во Франции, благодаря чему владеет английским и французским языками. Сейчас она поступила на учебу в Бельгии, учит фламандский. Девушка сыграла несколько ролей в кино, но пока не определилась, свяжет ли будущее с актерством.
У режиссера есть собственное жилье во Франции, где она часто проводит время с наследницей. Недавно они вместе ездили отдыхать на Корсику.
Ранее 5-tv.ru писал, что фото Ренаты Литвиновой на странице мужа Гагариной возмутило фанатов.
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