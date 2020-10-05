«Полина лучше»: Фото Литвиновой на странице мужа Гагариной возмутило фанатов
Дмитрий Исхаков показал в Instagram одну из своих работ, однако это вызвало недоумение у подписчиков.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Несмотря на то, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков признавались фанатам, что находятся в стадии бракоразводного процесса, поклонники не перестают надеяться, что звезды помирятся, о чем откровенно пишут в комментариях. Любой намек на то, что знаменитости могли вступить в новые отношения, некоторых крайне возмущает. И даже в тех случаях, где казалось бы нет возможности строить предположения о романах звезд, подписчики ищут любые зацепки.
Так, на этот раз Исхаков опубликовал в Instagram-аккаунте одну из своих работ — фотографию актрисы Ренаты Литвиновой. Снимок вызвал противоречивую реакцию пользователей сети.
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Пока одни восхищались творчеством мужа Гагариной, другие по необъяснимым причинам решили сравнить Литвинову с певицей и пришли к выводу, что поп-дива гораздо привлекательнее.
«Полина бы была лучше!»
«Полина очень красивая девушка!!! Всем бы быть похожими на нее! Идеальная, красивая, молодая!» — высказались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина вывела повзрослевшего сына в свет.
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