В большой политике друзей нет, уверен Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не бывает друзей. Такое мнение он высказал в интервью Павлу Зарубину в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи был опубликован на странице журналиста в Instagram в субботу, 10 октября.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — заявил глава государства.

При этом стоит отметить, что это не первое заявление президента, которое касается личностных отношений в политических вопросах. Так, Владимир Путин в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября говорил о «дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин немного рассказал о своих внуках. Также он поведал, на кого хотел бы быть похожим во время учебы в старших классах.