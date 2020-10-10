В большой политике друзей нет, уверен Владимир Путин

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Александр Просяник
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До этого глава государства говорил о дефиците гуманизма и доброты.

В большой политике друзей нет, уверен Владимир Путин

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин заявил, что в большой политике не бывает друзей. Такое мнение он высказал в интервью Павлу Зарубину в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент передачи был опубликован на странице журналиста в Instagram в субботу, 10 октября.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — заявил глава государства.

При этом стоит отметить, что это не первое заявление президента, которое касается личностных отношений в политических вопросах. Так, Владимир Путин в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября говорил о «дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин немного рассказал о своих внуках. Также он поведал, на кого хотел бы быть похожим во время учебы в старших классах.

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