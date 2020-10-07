«Маленькие, сладкие детишки»: Владимир Путин о своих внуках

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Василий Заика
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Президент России признался, что получает огромное удовольствие от общения с детьми.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое было опубликовано в честь дня рождения главы государства, немного рассказал о своих внуках.

Российский лидер отметил, что во время учебы в старших классах школы хотел быть похожим на советского разведчика нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. В свою очередь, дети Владимира Путина выбрали основным жизненным направлением — науку. Президент РФ выразил надежду, что являлся для них авторитетом.

Говоря о внуках, глава российского государства признался, что одного из них дочь «начала учить жизни». Ребенок, в свою очередь, четко обозначил с кого, хотел бы брать пример. При этом, Владимир Путин отказался предоставлять более подробную информацию о своих близких.

«Вы же не живете моей жизнью, и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает. Ну так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. Он говорит: нет, дедушка Вова старше. Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что испытывает огромное удовольствие от общения с ребятами. По его словам, они «маленькие, сладкие детишки».

«Я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. <…> Я думаю, это, ну, естественное чувство для каждого человека. В моей жизни — это есть. Я очень рад этому», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин оценил первый запуск крылатой ракеты «Циркон».

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