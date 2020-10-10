Суд арестовал женщину, которая пыталась продать дочь ради сапог

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Александр Просяник
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По статье о торговле людьми ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Преображенский районный суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Так, было решено оставить ее под стражей до 9 декабря, то есть на два месяца.

Женщина обвиняется по статье о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (127 УК РФ). По ней «продавцу» грозит до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что женщина в ходе допроса признала вину в содеянном в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве активисты помогли предотвратить попытку продажи новорожденной девочки. На вырученные средства мать планировала приобрести дом у себя на родине в Дагестане и новые сапоги. Сделка завершилась в столичной кофейне задержанием.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Общаться с потенциальными покупателями женщина начала еще во время беременности. По ее словам, она уже воспитывает троих детей без помощи супруга, а четвертого не потянет.

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