Суд арестовал женщину, которая пыталась продать дочь ради сапог

Преображенский районный суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Так, было решено оставить ее под стражей до 9 декабря, то есть на два месяца.

Женщина обвиняется по статье о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (127 УК РФ). По ней «продавцу» грозит до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что женщина в ходе допроса признала вину в содеянном в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве активисты помогли предотвратить попытку продажи новорожденной девочки. На вырученные средства мать планировала приобрести дом у себя на родине в Дагестане и новые сапоги. Сделка завершилась в столичной кофейне задержанием.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Общаться с потенциальными покупателями женщина начала еще во время беременности. По ее словам, она уже воспитывает троих детей без помощи супруга, а четвертого не потянет.