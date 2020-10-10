Стало известно, сколько Бабкина потратила на празднование юбилея

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Александр Просяник
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Поскольку болезнь не дала артистке отметить радостное событие в марте, она закатила банкет уже сейчас.

Стало известно, сколько Бабкина потратила на празднование юбилея

Фото: ТАСС / Куров Александр

Надежда Бабкина недавно провела огромный банкет в честь своего 70-летия. Юбилей у певицы состоялся еще в марте. Однако на этот период пришлась болезнь звезды. Она лечилась от пневмонии.  Поэтому артистка решила устроить торжество сейчас. 

Во время праздника юбилярша успела сменить целых три наряда, пишет сайт KP.RU. Встречала гостей она в красном, затем на основное надела черное сверкающее платье. К моменту выноса многоэтажного торта певица уже успела примерить брючный костюм фиолетового цвета. Среди гостей на празднике отметились Елена Малышева, Нелли Кобзон, Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Александр Васильев и других. Рассаживали звезд по шесть человек за стол.

Многие высказывались о здоровье Бабкиной, поскольку та успешно смогла перенести пневмонию. При этом стоит подчеркнуть, что все перед празднованием сдали тест на коронавирус.

«Надежда Георгиевна тяжело переболела коронавирусом, чуть не погибла. Была помощь лучших врачей, но выжила она – потому что казачка Надя», – заявила Елена Малышева.  

Что касается сметы артистки, то, по данным KP.RU, организация праздника обошлась Бабкиной в полмиллиона рублей. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежду Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19. Она сама очень тяжело перенесла инфекцию, а около 80% ее легких были поражены.

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