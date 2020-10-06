Пережившая предательство Муцениеце жестко раскритиковала Тарзана за измену Королевой

Актриса Агата Муцениеце обрушилась с критикой на Сергея «Тарзана» Глушко в связи с его недавним интервью Ксении Собчак. Она посмеялась над его заявлением о том, что он переживает за супругу, простившую ему измену. Бывшая жена Прилучного, пережившая неверность мужа, опубликовала сторис на своей странице в Instagram, в которых назвала его человеком низких моральных принципов.

«Он переживает за жену… а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О, май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг! Да может, просто не надо быть мудаком?», — возмутилась она.

В то же время Ксении Собчак от Агаты достались слова благодарности за объективно преподнесенную реальность. Своих подписчиц Муцениеце призвала не защищать мужчину, который способен на предательство. По ее мнению, Тарзана не оправдывают публичное раскаяние и признания в любви Наташе Королевой.

«Косить под дебила — лучший способ снять ответственность…», — добавила актриса.

Instagram @agataagata

Гнев Агаты объяснить легко: в этом году она развелась с Павлом Прилучным после восьми лет брака. Как выяснилось, у него тоже были романы на стороне. Она также жестко высказывалась о новой избранницы бывшего мужа Мирославе Карпович.

Несмотря на это мнение, после скандальных ток-шоу с участием любовницы Глушко Анастасии Шульженко, супружеская пара наладила отношения. Певица Наташа Королева простила мужа, посчитав, что его подставили, планомерно соблазняя ради корыстных целей. Сам Глушко в интервью Собчак делился, что его жена тяжело пережила новость об адюльтере, замкнулась и ушла в себя.