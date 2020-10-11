Хищения на 100 миллионов: В Петербурге раскрыли схему перепродажи дорогих препаратов от рака

Схема масштабного хищения дорогостоящих препаратов от онкологических заболеваний раскрыта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по городу.

По версии следствия, хищения происходили в медицинских учреждениях Северной столицы. Лекарства от рака похищались для перепродажи оптом и в розницу. Сумма ущерба за пять лет составила больше 100 миллионов рублей.

«Сегодня в Санкт-Петербурге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно со следователями ГУ МВД России и оперативниками СЭБ ФСБ России провели серию обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 158 УК РФ по факту многомиллионного хищения медицинских препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования на причастность к преступлению проверяют более 15 человек.

Как стало известно телеканалу «78» от источника в правоохранительных органах, в организации преступной схемы подозревают 51-летнего жителя города на Неве Сергея Войтовича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный финансист Выборга подозревается в хищении 700 миллионов рублей.