Как гендерная пропаганда толкает юных активисток на баррикады революции?

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Обозреватель Виктор Мараховский порассуждал, откуда у детской политики ноги растут.

Фото, видео: Instagram @sannamarin, 5-tv.ru

Светлая новость пришла на этой неделе из светлой страны Финляндии. Кресло премьер-министра в течение одного рабочего дня занимала 16-летняя девочка. На первый взгляд, тут ничего такого особенного — 11 октября ООН отмечает Международный день девочек, что в наше время тотального энтузиазма по части гендерного равноправия приобретает особую значимость.

Поэтому по всему миру куча девочек старшего школьного возраста получает, фиг его знает зачем, возможность посидеть в кабинетах взрослых людей, провести встречи с какими-то чиновниками и пофотографироваться за их столами. Естественно, не принимая никаких решений, кто ж им даст.

Компании, учреждения и министерства записывают себе в портфолио, что они поспособствовали гендерному прогрессу и эмансипации девочек, все расходятся довольные. В общем, казалось бы, безобидная показуха. Но в случае, например, Финляндии все СМИ — особенно вещающие на постсоветское пространство — особо подчеркивают, что почти настоящим премьер-министром страны на сутки стала Аава Мурто, активистка прав человека и борчиха с изменениями климата.

И это уже делает показуху менее безобидной. Потому что девочка или мальчик, но ребенок в 16 лет — ни черта, конечно, не понимает ни в климате, ни в правах человека. Особенно, кстати, финский. Миф о финском образовании, как мы помним, возникший в 2000 году благодаря учителям старой закалки, уже несколько лет как растворился. Финская школа давно отстающая.

Но дело даже не в ней, а в том, что в 16 лет человек не может быть специалистом, он может быть именно что активистом. И именно это предлагают юным девочкам и мальчикам держатели передовой пропаганды. Не надо годами учиться и становиться специалистом. Надо прочесть два сайта, поставить себе на телефон приложение, встать на правильную сторону истории — и все, ты здесь власть. У тебя будут любые кружевные трусики и встречи с Меркель, ты выйдешь против любого ОМОНа и победишь любую диктатуру. И тысячи несчастных дур обоего пола во многих странах ведутся на это и начинают отважно бороть реальность, в которой они ничего не смыслят.

Итог? Одна из десяти тысяч таких девочек-переростков оказывается в почетной эмиграции, как условная Тихановская, и пока не надоест Европе — встречается с Меркель. А остальные 9999 получают автозаки, административку и штрафы, а то и сроки за хулиганку. И на их убитые карьеры, кстати, всем уже плевать, потому что передовая пропаганда в это время накачивает юных активисток в какой-нибудь другой стране. На самом деле любой стране куда нужней молодые специалистки, чем юные активистки.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания

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