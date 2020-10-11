Следователи провели допрос предполагаемого организатора схемы хищения лекарств от онкозаболеваний в Петербурге. По данным телеканала «78», им является 51-летнего Сергей Войтович. Сам мужчина свою вину отрицает.

Для допроса, видео которого оказалось в распоряжении 5-tv.ru, следователи привели мужчину в квартиру, где хранятся в большом количестве медикаменты. В ответ на вопрос, что это за лекарства, он ответил, что они предназначены для сбыта на Украину. При этом мужчина утверждал, что все препараты куплены с рук.

«Эти препараты… Сейчас закончится пандемия, откроется граница с Украиной, сюда приедут люди. На Украине люди занимаются лекарствами, ищут лекарства, которые нужны. А здесь покупается с рук. Просто с рук, по объявлениям», — сказал Войтович.

При этом он признал, что лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у него нет. Также Войтович заявил, что не имеет отношения к сбыту краденных лекарств от онкозаболеваний в Петербурге. Свою роль в деле он охарактеризовал как «второстепенную».

«Я случайно в этой истории. Здесь много людей оказалось, невиновных отпустят. Очень косвенно (имел представление о происходящем — Прим. ред.). Минимально. Второстепенную (роль играл — Прим. ред.)», — заявил мужчина.

Накануне 5-tv.ru стало известно о раскрытии преступной схемы хищения лекарств для онкологических больных из больниц Петербурга. На причастность к преступлению проверяют более 15 человек из медучреждений города. Сумма ущерба за пять лет составила больше 100 миллионов рублей.