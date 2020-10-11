Певица Слава предложила дочери стать невестой Тимати в шоу «Холостяк»

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Оксана Тарасова
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Артистка опубликовала ролик в Instagram, где ее дочь Александра заявила о влюбленности в рэпера с детства.

Фото, видео: Instagram @nastya_slava, РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Слава выложила на своей странице в Instagram шутливый ролик, в котором предложила дочери Александре Сланевской поучаствовать в шоу «Холостяк» и побороться за любовь рэпера Тимати. Видео из автосалона, где Саша сидела за рулем роскошного белого Mercedes, артистка со смехом заявила, что надо идти замуж за Тимати, чтобы не покупать самой дорогое авто.

«Ты что, мажорка какая-то? Иди уже замуж за Тимати, он тебе купит, и теща у него хорошая будет», — сказала Слава.

В ответ на предложение Александра попросила руководство телеканала «ТНТ» взять ее на шоу «Холостяк».

«Я очень влюблена в Тимура Юнусова с детства и Егора Крида — всех, кто вышел из «Black Star», — смеялась девушка.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой характеристике звезд отечественного шоу-бизнеса от Славы, высказанной в социальных сетях. Певица прошлась в том числе и по расставанию Тимати и Анастасии Решетовой, которое многие считают фиктивным.

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