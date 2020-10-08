«Дурят людям головы»: певица Слава отчитала Королеву и Тимати за пиар

Громкие события последних месяцев вокруг звезд отечественного шоу-бизнеса подвергла резкой критике певица Слава. Артистка выложила пост в Instagram. В нем она жестко прошлась по коллегам, которые заигрались со скандалами в погоне за лишним вниманием.

«Как ****** (достал — Прим.ред.) этот ****** (обман — Прим.ред.). Дурят людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума. Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром? А самое обидное, что вся эта придуманная шняга работает», — написала Слава.

Instagram @nastya_slava

Как можно предположить, слова о «рожающих детей для пиара» — камень в огород Яны Рудковской. 1 октября музыкальный продюсер сообщила, что стала мамой в четвертый раз. Правда, сама она на этот раз не рожала. Звезда вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, воспользовалась услугами суррогатной матери.

Уже через три дня после радостной новости Рудковская опубликовала в Instagram серию снимков во время прогулки с наследниками, сделанных рядом с детской коляской от Dior за полмиллиона рублей. На фото звезда предстала одетая в свитер с логотипом модного бренда в тон коляске. На скрытую рекламу тут же обратили внимание подписчики. Рудковскую обвинили в том, что она зарабатывает за счет новорожденного сына Арсения. Позже эту фотосессию высмеял в своем шоу Иван Ургант.

При упоминании знаменитостей, которые «выдумывают измены», Слава, наверняка, имела в виду Наташу Королеву и Сергея «Тарзана» Глушко. Месяцем ранее певица заявила, что в ее отсутствие муж-стриптизер привел домой двух дам. Измена вскрылась якобы после пропажи из квартиры драгоценной на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Вскоре о себе дала знать любовница Тарзана — начинающая актриса Анастасия Шульженко. На телеэкране и в соцсетях девушка уверяет, что давно состоит с ним в любовной связи.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак Королева заявила, что в итоге простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала «подставой». Тем временем поклонники звездной пары подозревают, что вся история с адюльтером Тарзана была пиар-акцией супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой песни Королевой.

Наконец, досталось от Славы и рэперу Тимати с Анастасией Решетовой. Несколько недель назад артист якобы порвал с мамой своего 11-месячного сына Ратмира. Бывшие возлюбленные без ссор разъехались по разным квартирам. После этого стало известно, что исполнитель станет новым героем реалити-шоу «Холостяк».

Вместе с тем в среде поклонников крепнет мнение, что разрыв отношений с Решетовой был фиктивным. Ведь теперь Тимати ничто не помешает пойти подзаработать денег и популярности на телепроекте. Да и ажиотаж вокруг расставания добавил паре всеобщего внимания. Фанаты уверены: рэпер и модель разыграли спектакль, а по окончании очередного сезона шоу звезда вновь «воссоединится» с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова отреклась от Тимати из-за его желания стать героем «Холостяка».