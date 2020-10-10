Что сказала мама Тимати о его участии в «Холостяке»?

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Александр Просяник
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Организаторы уже подтвердили, что рэпер станет главным героем нового сезона.

Что сказала мама Тимати о его участии в «Холостяке»?

Фото: Instagram @timatiofficial

Каждую осень в России традиционно проходит главное шоу для девушек — «Холостяк». В предстоящем сезоне самым завидным тележенихом страны станет Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати. Музыкант буквально месяц назад разбежался с гражданской женой Анастасией Решетовой, которая родила ему второго наследника Ратмира.

Многие поклонники сразу же заинтересовались, как бы отреагировала мама Тимати Симона Юнусова на подобное решение сына, пишет сайт Teleprogramma.pro. Ответила она довольно коротко, но достаточно емко.

«Не стоит путать шоу с реальной жизнью», — намекнула Симона на пиар-ход.

Такой же позиции придерживается и певица Слава. По ее мнению, расставание с Решетовой и участие в «Холостяке» было спланировано заранее. Знаменитость не может поверить, что все это — случайные обстоятельства.

«Лживый пиар», — описала происходящее артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид высмеял участие Тимати в «Холостяке». По его мнению, Юнусов просто повторяет его путь.

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