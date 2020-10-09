Рэпер Тимати готов начать новый конфликт с певцом Егором Кридом из-за намека последнего, что тот его копирует. Такой пост исполнитель хита «Самая самая» сделал на своей странице в Instagram. Тимати просто не смог пройти мимо.

«Найс Copy-Paste. Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу „Холостяк“. Что дальше, Тимати? Хоть имя не забрал», — написал Крид.

Все из написанного правда. В 2018 году артист покинул лейбл Black Star, а позже стал главным героем шестого сезона шоу «Холостяк». А Тимати «повторил» его путь двумя годами позже, заявив о желании развиваться. В комментариях к записи Егора Крида сразу отметился сам объект его критики.

«Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?» — ответил рэпер.

Instagram @egorkreed

Это сообщение сразу стало набирать тысячи лайков. Большим успехом пользовался лишь комментарий, что Тимати и Криду стоит уйти в закат вместе на финале «Холостяка». Но большинство пользователей поддержали мнение Егора.

«Это будет жесточайшая битва»;

«Вот почему слух пустил что разводится, ужас»;

«Ну, трек с Егором был лучше, чем с Тимати. Думаю, Егор прав, реально сору раst»;

«Жду баттл».

Несколько часов спустя «ответку» опубликовал у себя на странице в Instagram уже Тимати.

«Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но, боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид», — написал он, сопроводив все официальным снимком с фотосессии к восьмому сезону «Холостяка».

В прошлом у исполнителей уже были конфликты. Так что теперь все ждут развития ситуации. В комментариях рэпер поддержки не нашел. Многие не смогли простить ему расставание с моделью Анастасией Решетовой — матерью его маленького сына Ратмира.

«Бабник года»;

«2020, хватит уже!»;

«И это новый уровень?» — саркастически отписались они.

Как только стало известно об участии Тимати в программе, его стали ругать в сети женщины. Многие заподозрили, что он бросил Решетову именно ради хайпа и съемок в программе. Сама 24-летняя модель заявила, что сойтись с отцом своего ребенка после такого не сможет.

Раньше в расставании Тимати и Решетовой винили его маму — Симону Юнусову. В сети негласно считают ее серым кардиналом, решающим судьбу сыновей. Они полагают, что она подбирает им девушек и избавляется от неугодных. Поэтому в комментариях появились новые обвинения в адрес женщины.

Instagram @timatiofficial

«Мама придет на кастинг?»;

«А мама будет в экспертах?» — шутливо спросили у Тимати.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Решетову заподозрили в новой беременности.