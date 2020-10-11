«Бритни Спирс. Начало»: популярная блогер Марьяна Ро побрилась налысо

Популярная блогерша Марьяна Ро радикально сменила имидж и сбрила свои светлые локоны. Процесс стрижки она сняла для своей пятимиллионной аудитории в соцсети TikTok. Она сопроводила запись забавным закадровым аудио.

«Это постскриптум для всех девушек, которые хотят побрить голову. Сделайте, сделайте это! Через пять лет, если вы не побреете голову, вы даже не сможете сказать, что брили голову, вы никогда не сможете сказать детям, что брили голову. Вы правда хотите выглядеть, как унылый родитель?» — говорится там на английском.

Марьяна сначала обрезала свои светлые волосы с синими прядями до плеч, затем самостоятельно отрезала хвостики, а после воспользовалась машинкой для бритья. По итогам визита в салон она похвасталась коротким ежиком, выкрашенным в блонд с розовыми узорами на висках.

TikTok @maryanaro

Фанаты исполнительницы роли в фильме «Взломать блогеров» разошлись во мнениях, стоило ли ей так радикально менять свой образ. Большинство из них поразились такому поступку.

«Что ж ты натворила»;

«Зачем?»;

«Бритни Спирс. Начало», — написали они блогерше.

На момент публикации видео набрало почти миллион просмотров и свыше тысячи комментариев.

Марьяна Рожкова (настоящее имя Марьяны Ро — Прим. ред.) родилась в Южно-Сахалинске. К 21 году ей удалось отлично раскрутить в соцсетях. Ее аудитория достигает семи миллионов в Instagram и YouTube, пяти миллионов в TikTok. Она считается одним из самых популярных блогеров России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марьяна Ро подверглась нападению в Москве.