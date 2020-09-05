«Не выйду без перцовки»: Блогера Марьяну Ро избили в Москве

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Татьяна Меркер
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На девушку напали во время ее прогулки на самокате.

Фото, видео: Instagram @maryanaro

Блогер Марьяна Ро, ставшая известной еще в 2015 году, во многом благодаря отношениям с видеоблогером Иваном Гаем, рассказала о шокирующем инциденте.

В сторис своего Instagram аккаунта Марьяна поведала, что каталась на самокате по улицам Москвы. Когда она заехала на парковку, на нее напал неизвестный «обдолбанный» мужчина.

«Он начал выхватывать мой самокат и бить меня. А как у вас дела?» — написала девушка, пытаясь сохранять самообладание.

Получила ли Ро серьезные травмы, и как смогла убежать от нападавшего, она не уточнила. Вместо этого лишь добавила, что больше никогда не выйдет на улицу без перцового баллончика.

Подписчики знают Марьяну Ро также как девушку рэпера Face. Пару не перестают обсуждать в сети, в том числе, поговаривают о беременности 20-летней знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марьяна Ро помирилась с мамой, которую раньше выгоняла из дома.

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