Лифт с пассажирами внутри рухнул в петербургской многоэтажке

Лифт с пассажирами внутри рухнул в петербургском семиэтажном здании. ЧП произошло вечером в воскресенье, 11 октября, на юго-востоке Северной столицы — в доме номер 6 на Ивановской улице. По данным 5-tv.ru, в кабине в момент происшествия находились три человека. Согласно предварительной информации, у лифта оборвался трос и он упал со второго на первый этаж. Информация о пострадавших уточняется, вероятнее всего никто не пострадал, людей выпустили из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.