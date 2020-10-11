Лифт с пассажирами внутри рухнул в петербургской многоэтажке

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Алиса Маркова
Срочная новость 201

ЧП произошло вечером в воскресенье, 11 октября, на юго-востоке Северной столицы.

Лифт с пассажирами внутри рухнул в петербургской многоэтажке

Фото: ТАСС / Евгений Епанчинцев

Лифт с пассажирами внутри рухнул в петербургском семиэтажном здании. ЧП произошло вечером в воскресенье, 11 октября, на юго-востоке Северной столицы — в доме номер 6 на Ивановской улице. По данным 5-tv.ru, в кабине в момент происшествия находились три человека. Согласно предварительной информации, у лифта оборвался трос и он упал со второго на первый этаж. Информация о пострадавших уточняется, вероятнее всего никто не пострадал, людей выпустили из кабины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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