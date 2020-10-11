Появились фотографии матери, подозреваемой в удушении сына детскими колготками

В Подмосковье произошла чудовищная трагедия. Правоохранителям стало известно об удушении четырехлетнего мальчика его собственной матерью.

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По версии следствия, женщина, напала на наследника, когда учила с ребенком стихотворения для выступления в детском саду. По предварительным данным, она завязала на шее своего четырехлетнего сына детские колготки и подвесила на лестнице. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с прогулки со средним ребенком.

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 42-летней жительницы города Пушкино. В данный момент многодетная мать задержана и допрошена. Объяснить мотив преступления женщина не смогла.