Медсестре из Уфы вынесли приговор за убийство новорожденного сына

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Женщина родила ребенка в чашу унитаза.

Медсестре из Уфы вынесли приговор за убийство новорожденного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Уфе суд вынес приговор 34-летней женщине по делу об убийстве новорожденного ребенка. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Об этом сообщил Верховный суд Республики Башкортостан в мессенджере МАКС.

По данным суда, в сентябре 2025 года женщина родила доношенного мальчика дома. Следствие установило, что после родов она не извлекла ребенка из воды и не обратилась за медицинской помощью, хотя имела возможность это сделать.

«Родила жизнеспособного доношенного ребенка мужского пола в чашу унитаза. Будучи медицинской сестрой и имея реальную возможность оказать новорожденному помощь, женщина умышленно не предприняла мер по извлечению ребенка из воды», — говорится в сообщении.

Новорожденный погиб от механической асфиксии вследствие утопления. В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Женщина полностью признала свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих детей младше пяти лет обнаружили с ножевыми ранениями в автомобиле. По данным полиции, к произошедшему может быть причастна их мать. Машину нашли возле тропы, ведущей в национальный парк Голубые горы. Рядом с автомобилем находилась женщина в тяжелом состоянии. Прохожие до прибытия экстренных служб пытались оказать помощь пострадавшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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