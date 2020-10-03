Певица Светлана Лобода выложила редкое фото без косметики на своей странице в Instagram. Она намекнула подписчикам, что проводит время с возлюбленным.

Судя по ракурсу и некоторым деталям на заднем плане, фотография исполнительницы могла быть сделана во время полета на частном самолете.

«Хочется быть настоящей с тобой…» — многозначительно подписала пост Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Ее поклонники поняли все однозначно — влюблена! Не смогли они пройти и мимо ее элегантной красоты.

«Любовь любовная»;

«Это любовь!»;

«Одна из лучших фотографий за последнее время»;

«Самая-самая»;

«Какая чистая, как небо», — отметились они в комментариях.

Личная жизнь Светланы Лободы всегда вызывает бурные дискуссии в сети. Официально с 2014 года певица одинока после расставания с гражданским супругом Андреем Царем. У нее есть две дочери — девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда. Имя отца младшей наследницы Лобода держит в секрете. В фанатской среде считается, что это фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ваенга обиделась на Лободу из-за ее провокационного клипа.