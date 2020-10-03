«Чистая как небо»: Лобода без мейкапа собрала комплименты фанатов — фото

|
Анастасия Шадская
115

Певица редко позволяет себе появляться на публике не при полном параде.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода выложила редкое фото без косметики на своей странице в Instagram. Она намекнула подписчикам, что проводит время с возлюбленным.

Судя по ракурсу и некоторым деталям на заднем плане, фотография исполнительницы могла быть сделана во время полета на частном самолете.

«Хочется быть настоящей с тобой…» — многозначительно подписала пост Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Ее поклонники поняли все однозначно — влюблена! Не смогли они пройти и мимо ее элегантной красоты.

«Любовь любовная»;

«Это любовь!»;

«Одна из лучших фотографий за последнее время»;

«Самая-самая»;

«Какая чистая, как небо», — отметились они в комментариях.

Личная жизнь Светланы Лободы всегда вызывает бурные дискуссии в сети. Официально с 2014 года певица одинока после расставания с гражданским супругом Андреем Царем. У нее есть две дочери — девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда. Имя отца младшей наследницы Лобода держит в секрете. В фанатской среде считается, что это фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ваенга обиделась на Лободу из-за ее провокационного клипа.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

22:30
Президент Азербайджана заявил об освобождении семи сел в Карабахе
22:19
Сборная России по серфингу получила ожоги роговицы глаз на Камчатке
22:00
Что такое «Голубая Луна» и чем она опасна?
21:47
Врач инфицированного COVID-19 Трампа оценил состояние президента
21:43
Ереван допускает обсуждение вопроса о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах
21:37
Доктор Мясников рассказал о свойствах самого полезного продукта

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок