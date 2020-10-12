«Бил мать до мяса, мог вылить горшок с мочой на меня»: Звезда «Кухни» Ксенофонтова о жестокости отчима

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала в передаче «Секрет на миллион» о домогательствах и приступах жестокости со стороны своего отчима. В то время как родной отец отстранился и не участвовал в жизни Елены, отчим Владимир подвергал звезду и ее ать страшным испытаниям.

По словам звезды сериала «Кухня», ее родительница долго жила с жестоким мужчиной, но ни бесконечные побои, ни жесткие методы воспитания дочери не заставили ее сразу бросить его. Кроме того, все написанные в полицию заявления не помогли привлечь отчима к уголовной ответственности. Максимум — забирали на несколько суток и отпускали домой.

По утрам женщина прятала синяки под макияжем и шла на работу, создавая видимость благополучной жизни. Со стороны семья действительно казалась вполне счастливой, отчим не вызывал у окружающих подозрений, был обаятельным, пользовался уважением и успехом у противоположного пола.

«Отчим бил ее до мяса. Меня тоже бил. За непослушание мог вылить горшок с мочой моей сестры мне в лицо. Были как-то ужасные вещи. Он был очень странным, я только сейчас понимаю, что у него было какое-то заболевание», — считает Ксенофонтова.

Актриса отмечает, что Владимир не страдал алкоголизмом, но все же выпивка пробуждала в нем низменные инстинкты, вызывала паранойю: мужчина становился подозрительным и агрессивным.

«Пока мама его боялась, мы были в безопасности. Как перестала бояться, у меня появился страх. Думала, что убьет его. Я не хотела и мамы лишиться. Он просто слома ее жизнь», — призналась Елена.

Однажды все же Владимир попал в тюрьму на 10 лет за совращение маленькой девочки. О том, что на протяжении жизни с отчимом Ксенофонтова тоже подвергалась домогательствам с его стороны, она рассказала не сразу. Несмотря на трудную жизнь, Елена сожалеет о его смерти в тюрьме, так как он все равно оставался отцом ее любимых брата и сестры.

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