«Могло быть шестеро»: Ксенофонтова рассказала про нерожденных детей

Актриса Елена Ксенофонтова в своей жизни лишилась четверых детей — дважды пришлось делать аборты, а еще два раза прерывать замершую беременность. Она призналась в этом на программе «Секрет на миллион».

Звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» до сих пор не простила себя за два аборта по медицинским показаниям. Уже на третьем месяце начинались проблемы с ногами, врачи уверяли, что она может умереть.

«Могло быть не двое детей, а шесть. Мои два аборта были «оправданы» — мне не позволяло здоровье. На третьем месяце мне сказали: «Срочно аборт, ты не вынесешь!» — рассказала Ксенофонтова Лере Кудрявцевой.

Теперь она винит себя за то, что не рискнула. Ей кажется, что потеря еще двоих детей, особенно долгожданного сына от бывшего гражданского мужа Александра Рыжих, стала карой за аборты.

«А потом были просто замершие беременности. От Александра была замершая беременность — мальчик, мы его очень ждали и хотели. Уже был довольно большой живот. Мне звонит моя врач, приезжай, говорит, ты мне приснилась. На экране вижу ребенка. А плод уже суток трое, как мертв», — вспомнила тот страшный день Ксенофонтова.

Та беременность едва не закончилась смертью актрисы. У нее началось заражение и осложнения, из-за сильного наркоза случилась частичная амнезия. Позже оказалось, что малыш не выжил бы даже при успешном разрешении от бремени — у него был врожденный порок сердца.

«Это была тяжелейшая травма для меня, — призналась Елена. — Остальные двое мне дались тяжело, я вся в них. Я просто счастлива безумно».

Instagram @elena_ksenofontova_official

У Ксенофонтовой есть сын Тимофей и дочь Соня. Старший мальчик от брака с Ильей Неретиным имеет сложности с общением, из-за чего подвергался травле в школе.

«Он никогда не был агрессивным, это тихий, скромный, интеллигентный мальчик. Но в школе было сложно, ему было сложно смотреть в глаза, ему до сих пор сложно отвечать на устные вопросы. Результатом травли было заикание, нервный тик. Не такой, как все, другой», — описала Елена любимого первенца.

В августе 2020 года Тимофея жестоко избили на улице. Хотя виновных поймали, для подростка происшествие не прошло даром.

«Физически Тима в порядке, психологически ему сложно. Но он боец!» — поведала Елена.

Из-за проблем мальчика с общением она отдала его вместе с дочкой в модельное агентство. Там он смог раскрыться, с удовольствием учится актерскому мастерству. Но цели делать из него звезду у Ксенофонтовой нет — главное, чтобы 17-летний подросток смог немного расслабиться. При этом ему даже предлагали работу в Париже.

«Человек-загадка, таких любят в модельном бизнесе», — улыбнулась она.

Дочь Соня от тяжелых отношений с Александром Рыжих — тоже большая радость для Ксенофонтовой. Отец девятилетней девочки много лет судится с актрисой, обвиняет ее в домашнем насилии, хотя жертвой его угроз и избиений была сама Елена. Теперь он не хочет платить ей алименты, а с дочерью видится в строго отведенные часы и дни недели.

Телеведущая Лера Кудрявцева была потрясена историями о тяжелой жизни актрисы — детстве, юности и зрелых годах. Силу воли Ксенофонтовой оценили и зрители.

«Чудесная женщина с трудной судьбой. Счастья и удачи ей хочется пожелать»;

«Вот уж воистину: не родись красивой…»;

«Тяжелая жизнь, прекрасная женщина, мать, человек, великолепная актриса!»;

«Трудно даже переварить, сколько пришлось пережить»;

«Леночке желаю и дальше идти по жизни с гордо поднятой головой», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, как Елена Ксенофонтова призналась в потере ребенка.