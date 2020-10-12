Видео: кухня и второй этаж сгорели в «Бургер Кинге» в Петербурге

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 52

Возле сети быстрого питания возле метро «Петроградская» развернут оперативный штаб.

Фото, видео: 5-tv.ru

Утро понедельника началось с серьезного происшествия в сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» возле метро Петроградская в Петербурге.

По предварительной информации 5-tv.ru, пожар произошел в кухне и на втором этаже популярного заведения общепита.

На месте ЧП развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причины произошедшего пока не сообщаются.

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