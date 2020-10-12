Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае

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Светлана Шевченко
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После совершения преступления подозреваемый спокойно лег спать.

Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае

Фото: Depositphotos / artem_furman

В пылу ссоры мужчина убил своего малолетнего ребенка и сожительницу. Трагедия произошла накануне поздней ночью в поселке Целинный Краснодарского края. 

По информации 5-tv.ru, 37-летний мужчина вернулся домой около полуночи 11 октября. В ходе конфликта он схватил полуторамесячного ребенка и не менее двух раз ударил о стене, после чего малыш скончался. Испуганная женщина попыталась выскочить на улицу и позвать на помощь, однако не успела. По версии следствия, мужчина догнал ее и нанес, предположительно, ножевое ранение в область головы. Женщина скончалась на месте.

После произошедшего подозреваемый лег спать.

В настоящее время мужчина задержан. Ведется следствие. Известно, что он приехал в Краснодарский край из Ленинградской области и в настоящее время не работал. 

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