Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае
После совершения преступления подозреваемый спокойно лег спать.
Фото: Depositphotos / artem_furman
В пылу ссоры мужчина убил своего малолетнего ребенка и сожительницу. Трагедия произошла накануне поздней ночью в поселке Целинный Краснодарского края.
По информации 5-tv.ru, 37-летний мужчина вернулся домой около полуночи 11 октября. В ходе конфликта он схватил полуторамесячного ребенка и не менее двух раз ударил о стене, после чего малыш скончался. Испуганная женщина попыталась выскочить на улицу и позвать на помощь, однако не успела. По версии следствия, мужчина догнал ее и нанес, предположительно, ножевое ранение в область головы. Женщина скончалась на месте.
После произошедшего подозреваемый лег спать.
В настоящее время мужчина задержан. Ведется следствие. Известно, что он приехал в Краснодарский край из Ленинградской области и в настоящее время не работал.
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