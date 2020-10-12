Неизвестные расстреляли автобус под Нижним Новгородом, есть погибшие
| Нюра Незванова Криминал 114
Пр предварительным данным погибли три человека, еще трое получили ранения.
Фото: www.globallookpress / Demian Stringer
Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в городе Бор Нижегородской области. Об этом пишет Telegram МК.
Сообщается о троих погибших и троих раненых.
На место выехали правоохранители. Информация уточняется.
+12° 762 мм рт. ст.
88%
88%
77.02
-0.01 91.00
0.28
-0.01 91.00
0.28
Нашли ошибку?