Неизвестные расстреляли автобус под Нижним Новгородом, есть погибшие

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Нюра Незванова
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Пр предварительным данным погибли три человека, еще трое получили ранения.

Неизвестные расстреляли автобус под Нижним Новгородом, есть погибшие

Фото: www.globallookpress / Demian Stringer

Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в городе Бор Нижегородской области. Об этом пишет Telegram МК.

Сообщается о троих погибших и троих раненых.

На место выехали правоохранители. Информация уточняется.

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