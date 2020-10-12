Путин назвал «Алросу» крупнейшим алмазодобывающим предприятием в мире

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Российский лидер встретился с главой компании Сергеем Ивановым.

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Российская компания «Алроса» взяла на себя функцию стабилизации международного рынка алмазов в период пандемии. Ведь спрос не просто упал, а обвалился.

Но «Алроса» не только не останавливала производство, но и поддержала мировые ограночные фабрики. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава компании Сергей Иванов.

«Многие ваши конкуренты практически прекратили производство, увольняют своих сотрудников, причем в большом количестве, на грани банкротства сами оказались. «Алроса» у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии. Как ситуация в компании на сегодняшний день? И как вы оцениваете перспективы работы?» - поинтересовался Путин.

«Компания инвестировала за время эпидемии уже более 800 миллионов рублей в мероприятия, связанные с поддержкой медицины, здоровья наших сотрудников. В отличие от других алмазодобывающих стран мы практически не приостанавливали добычу на наших подземных рудниках и открытых карьерах», - сказал Иванов.

Как отметил Сергей Иванов, «Алроса» продолжает выполнять свои социальные обязательства. Средняя зарплата на предприятии около 130 тысяч рублей, это в три раза выше среднероссийской и в два раза выше средней зарплаты по Якутии.

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