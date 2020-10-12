СК РФ опубликовал видео из квартиры подозреваемого в расстреле людей

Следственный комитет показал кадры из квартиры, где проживал подозреваемый в убийстве людей. Число жертв предполагаемого преступника увеличилось до четверых человек — в больнице умерла бабушка фигуранта уголовного дела, которого в настоящий момент разыскивают.

На кадрах следователи показали комнату юноши — у молодого человека был охотничий билет. Также на видео можно следы крови.

По предварительным данным, 18-летний внук поссорился со старушкой, и ранил ее. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Предполагаемого убийцу разыскивают.