СК РФ опубликовал видео из квартиры подозреваемого в расстреле людей

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, 18-летний юноша убил четырех человек.

Фото, видео: Depositphotos / sumners; СК РФ

Следственный комитет показал кадры из квартиры, где проживал подозреваемый в убийстве людей. Число жертв предполагаемого преступника увеличилось до четверых человек — в больнице умерла бабушка фигуранта уголовного дела, которого в настоящий момент разыскивают.

На кадрах следователи показали комнату юноши — у молодого человека был охотничий билет. Также на видео можно следы крови.

По предварительным данным, 18-летний внук поссорился со старушкой, и ранил ее. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Предполагаемого убийцу разыскивают.

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