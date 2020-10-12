Странная публикация Кристины Асмус в сети Instagram привлекла массу шутливых комментариев ее подписчиков. На новом снимке селебрити предстала со встрепанными волосами и размазанной косметикой, при этом создавалось ощущение, что звезда плакала.

«Понедельник — день тяжелый», — подписала свой пост Асмус.

Instagram @asmuskristina

Не очень понятно, какой реакции ожидала звезда от своих подписчиков на данное фото, но вряд ли она предполагала, что фолловеры устроят соревнование на лучшую шутку.

«Макияж надо снимать молочком «Слезы бывшего“»;

«Ни фига — красоту ни чем не испортишь»;

«Судя по лицу — воскресенье удалось»;

«Когда увидела „Харластяка“», — написал еще один комментатор, предположивший, что артистка обиделась на Гарика Харламова, с которым находится в бракоразводном процессе.

Как напоминают «Дни.ру», шоумен снялся в ролике для Comedy Club, где спародировал шоу «Холостяк», превратив его в «Харластяк». В кадре девушки знакомятся с Гариком, представляются и расписывают свои лучшие стороны. Когда одна из претенденток на внимание «харластяка» назвалась Кристиной, Гарик категорично заявил, что она его не интересует.

Редко кому пришло в голову поинтересоваться причиной данного вида актрисы. Хотя, такие подписчики у звезды все же нашлись.

«Что случилось???» — задали вопрос юзеры, но ответа так и не дождались.

Были и те, кто не стал ничего додумывать и просто согласился с Асмус и поделился своими впечатлениями о прошедшем ничем не лучше, чем у звезды понедельнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус раскрыла тайну о своем детстве.